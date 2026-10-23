Сотрудников российских компаний ждет трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. Об этом журналистам РИА Новости сообщила эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Татьяна Подольская.