Сотрудников российских компаний ждет трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. Об этом журналистам РИА Новости сообщила эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Татьяна Подольская.
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