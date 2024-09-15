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Политика как она есть

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Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 сентября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 сентября

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают различные регионы России. Какие территории оказались в опасности в ночь на 15 сентября? Курская область Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Курской области, передает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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