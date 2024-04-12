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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • radiofree RF
    В ГД предложили л...
  • Регина Толстоброва
    бог с ними. они сами допустили такое в стране.Кажется, вскоре...
  • Наталия
    Значит,  у Затулина своя повестка дня, которую он усердно отрабатывает-евразийская интеграция. Ну, и, вишенка на торт...В ГД предложили л...

В ГД предложили лишать приобретённого гражданства за нарушение присяги гражданина РФ

В ГД предложили лишать приобретённого гражданства за нарушение присяги гражданина РФ

Авторами законопроекта № 599502-8 стали депутаты Михаил Матвеев (заместитель председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению), Михаил Делягин (заместитель председателя Комитета по экономической политике), Сергей Обухов (заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений) и Олег Нилов (первый заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам).

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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15 час.
Наталия
Значит,  у Затулина своя повестка дня, которую он усердно отрабатывает-евразийская интеграция. Ну, и, вишенка на торте- не может же  директор Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ), выступать против основополагающих принципов, положенных в основу существования своего же детища. Ведь тогда такой институт окажется ненужным.
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7 час.
radiofree RF
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2 час.

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