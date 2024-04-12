В ГД предложили лишать приобретённого гражданства за нарушение присяги гражданина РФ

Наталия

Значит, у Затулина своя повестка дня, которую он усердно отрабатывает-евразийская интеграция. Ну, и, вишенка на торте- не может же директор Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ), выступать против основополагающих принципов, положенных в основу существования своего же детища. Ведь тогда такой институт окажется ненужным.