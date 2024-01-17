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Новый Нижегородский

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2023 Was Russia’s Third Hottest Year on Record Says Head...

2023 Was Russia’s Third Hottest Year on Record Says Head...

2023 Was Russia’s Third Hottest Year on Record Says Head of State Weather ServiceRussia experienced its third hottest year on record in 2023, the head of Russia's Hydrometeorological Center said at a press conference on Wednesday.

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