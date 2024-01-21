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  • алекс кузь
    Кота жалеть- хорошо, а людёй лишать работы и средств к существованию"Русский народ сп...
  • Владимир Петров
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"Русский народ сплотила лютая смерть рыжего кота. "И знаете, это хорошо"

"Русский народ сплотила лютая смерть рыжего кота. "И знаете, это хорошо"

Более 50 тысяч граждан России потребовали уволить проводницу, выкинувшую из поезда на мороз кота Твикса.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Проводница - ТВАРЬ поганая!!!
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15 час.
Владимир Барышев
Времена и нравы сегодня очень жестокие ни людей ни животных не жалко, все моральные нормы   по сути растоптаны, стариков пенсионеров просто выморачивают и постоянно унижают нищенскими пенсиями, на которые с трудом можно выжить,  при этом себя то  и власть и чиновники, депутаты все время не забывают повышать  повышают свои доходы! Конечно бедного кота жалко, людей бедных или старых, нет!
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14 час.
алекс кузь
Кота жалеть- хорошо, а людёй лишать работы и средств к существованию
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1 час.

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