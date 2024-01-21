"Русский народ сплотила лютая смерть рыжего кота. "И знаете, это хорошо"

Владимир Барышев

Времена и нравы сегодня очень жестокие ни людей ни животных не жалко, все моральные нормы по сути растоптаны, стариков пенсионеров просто выморачивают и постоянно унижают нищенскими пенсиями, на которые с трудом можно выжить, при этом себя то и власть и чиновники, депутаты все время не забывают повышать повышают свои доходы! Конечно бедного кота жалко, людей бедных или старых, нет!