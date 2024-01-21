Более 50 тысяч граждан России потребовали уволить проводницу, выкинувшую из поезда на мороз кота Твикса.
"Русский народ сплотила лютая смерть рыжего кота. "И знаете, это хорошо"
Комментарии
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лл
лина любимцева
Проводница - ТВАРЬ поганая!!!
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15 час.
Владимир Барышев
Времена и нравы сегодня очень жестокие ни людей ни животных не жалко, все моральные нормы по сути растоптаны, стариков пенсионеров просто выморачивают и постоянно унижают нищенскими пенсиями, на которые с трудом можно выжить, при этом себя то и власть и чиновники, депутаты все время не забывают повышать повышают свои доходы! Конечно бедного кота жалко, людей бедных или старых, нет!
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14 час.
алекс кузь
Кота жалеть- хорошо, а людёй лишать работы и средств к существованию
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1 час.
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