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CNN: из-за резкого роста заболевших в США возвращают палатки для ковидных пациентов

CNN: из-за резкого роста заболевших в США возвращают палатки для ковидных пациентов

В некоторых американских штатах прирост больных коронавирусом настолько серьёзен, что больницам приходится вновь устанавливать палатки для больных и закрывать отделения для переброски медперсонала на работу с ковидными пациентами, передаёт CNN.

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