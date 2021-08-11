CNN: из-за резкого роста заболевших в США возвращают палатки для ковидных пациентов

В некоторых американских штатах прирост больных коронавирусом настолько серьёзен, что больницам приходится вновь устанавливать палатки для больных и закрывать отделения для переброски медперсонала на работу с ковидными пациентами, передаёт CNN.
В некоторых американских штатах прирост больных коронавирусом настолько серьёзен, что больницам приходится вновь устанавливать палатки для больных и закрывать отделения для переброски медперсонала на работу с ковидными пациентами, передаёт CNN.
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