Полиция проводит проверку по факту массового ДТП под Гатчиной с участием 16 автомобилей

Есть пострадавшие Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает, что, в 23:10 на 45 км Киевского шоссе в Гатчинском районе Ленинградской области, по направлению в сторону города Пскова, водитель иномарки по неустановленной причине не справился с управлением и въехал в отбойное ограждение.