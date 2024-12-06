COVID-19 был разминкой: Учёные бьют в колокола из-за мутации птичьего гриппа

В "техасском" птичьем гриппе выявлена мутация, повышающая его заразностьАмериканский институт Скриппс сообщает, что учёные обнаружили в геноме "техасского" птичьего гриппа H5N1 мутацию, которая может привести к тому, что этот штамм будет передаваться от человека к человеку.