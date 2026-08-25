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МТС сообщил о росте чистой прибыли до 66,9 млрд рублей во II квартале

Чистая прибыль компании МТС по МСФО во втором квартале 2026 года выросла в 23,9 раза год к году и составила 66,9 млрд рублей на фоне положительной динамики OIBDA (операционной прибыли до амортизации), снижения финансовых расходов и продажи доли в дочерней компании, следует из опубликованных финансовых результатов группы.

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