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Израиль заявил о планах обстрелять больницу в секторе Газа

Израиль заявил о планах обстрелять больницу в секторе Газа

Global look press/Keystone Press Agency/Mohammed Turabi Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила персонал больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа о намерении обстрелять здание и потребовала провести эвакуацию.

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