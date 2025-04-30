Стал известен портрет типичного туриста в Забайкалье

Представлен типичный портрет гостя Забайкальского края. Согласно исследованию, чаще всего это мужчины (56%) или женщины (44%) в возрасте от 35 до 45 лет, имеющие доход до 80 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале регионального Агентства по туризму со ссылкой на исследование сервиса «Туту».