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Регионы России

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Российские школы примут 17,5 млн учеников в новом учебном году

Российские школы примут 17,5 млн учеников в новом учебном году

В новом учебном году российские школы примут 17,5 миллиона учеников. Об этом 31 августа 2026 года сообщил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с агентством «РИА Новости».

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