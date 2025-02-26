Ямальчанка организовала в Новом Уренгое мобильный бордель

Ямальчанка стала фигурантом уголовного дела, организовав мобильный бордель. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, местная жительница в период с июля 2023 года и до февраля 2025 года занималась организацией занятия проституцией на территории города.