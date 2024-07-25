В Нижнем Новгороде спасен ребенок, выпавший из окна

В Нижнем Новгороде продолжаются трагические случаи выпадения детей из окон многоквартирных домов. Последнее ЧП произошло 24 июля на улице Ванеева, где годовалой девочке удалось избежать летального исхода благодаря своевременной медицинской помощи.
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