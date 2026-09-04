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День трезвости: в 18 регионах России ограничат продажу алкоголя

День трезвости: в 18 регионах России ограничат продажу алкоголя

Власти делают ставку не только на профилактику злоупотребления спиртным, но и на популяризацию здорового образа жизни В День трезвости, который отмечается 11 сентября, в 18 регионах России будет ограничена розничная продажа алкоголя, согласно анализу региональных законодательных актов, проведенному РИА Новости.

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