День трезвости: в 18 регионах России ограничат продажу алкоголя

Власти делают ставку не только на профилактику злоупотребления спиртным, но и на популяризацию здорового образа жизни В День трезвости, который отмечается 11 сентября, в 18 регионах России будет ограничена розничная продажа алкоголя, согласно анализу региональных законодательных актов, проведенному РИА Новости.
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