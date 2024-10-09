Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Риск фондового рынка растет по мере того, как кривая доходности становится круче

Риск того, что акции продолжат снижаться, увеличивается по мере того, как кривая доходности 2- и 10-летних казначейских облигаций становится круче, считает технический аналитик Bank of America Стивену Саттмайеру, которую приводит CNBC.

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