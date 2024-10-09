Риск фондового рынка растет по мере того, как кривая доходности становится круче

Риск того, что акции продолжат снижаться, увеличивается по мере того, как кривая доходности 2- и 10-летних казначейских облигаций становится круче, считает технический аналитик Bank of America Стивену Саттмайеру, которую приводит CNBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)