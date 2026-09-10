ФСБ заявила о пресечении украинских терактов против британского посла в РФ

ФСБ сообщила о задержании сотрудника охраны британского посольства в Москве, который собирал и передавал Украине сведения о дипломатах с целью подготовки диверсионно-террористических актов против них, в том числе против посла Великобритании в РФ.
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