Решение Центробанка по ставке: почему не повышена и как это отразится на кредитах, вкладах и курсе рубля Евгения КомароваЦентробанк внезапно не повысил ключевую ставку, спровоцировав обсуждения, почему было принято такое решение и как оно отразится на вкладах, кредитах и рубле.