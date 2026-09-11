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Крымчане задержаны за госизмену, ФСБ раскрыла сеть вербовки на сайте знакомств

Крымчане задержаны за госизмену, ФСБ раскрыла сеть вербовки на сайте знакомств

Трое жителей Крыма задержаны ФСБ за передачу военной разведке Украины сведений через сайт знакомств. Подробности расследования и последствий за госизмену.

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