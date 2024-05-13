В Межрайонную больницу № 1 в Костомукше поступит оборудование для медицинской реабилитации

Закуплено 15 единиц оборудования. Об этом сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков. В Межрайонную больницу № 1 в Костомукше поступит двигательный аппарат для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии