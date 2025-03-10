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Сайты курских СМИ подверглись массированной кибератаке

Сайты курских СМИ подверглись массированной кибератаке

Сайты большинства курских СМИ перестали работать из-за массированной кибератаки. Сейчас недоступны сайты «Курских известий», газет «Курская Правда» и «Друг для Друга», сетевого издания «46 ТВ», телекомпании ТАКТ и ряда других региональных медиа.

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