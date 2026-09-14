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ЦБ повысил курс доллара на 15 сентября

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 15 сентября 2026 года. Курс доллара повышен до 84,33 рубля, тогда как 12 сентября он составлял 84,25 рубля.

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