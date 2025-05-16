Россия и Украина: Обмен 1000 пленными и новые переговоры в Стамбуле

Переговоры России и Украины в Стамбуле принесли крупный обмен 1000 пленными. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил ключевую роль президента США Дональда Трампа и его команды в достижении условий возможного прекращения огня и продолжении диалога.
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