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Владелец выброшенных на мусорку 62 миллиардов рублей подал иск против властей

Владелец выброшенных на мусорку 62 миллиардов рублей подал иск против властей

Британец случайно выбросил на свалку целое состояние в биткоинах. И теперь пытается их вернуть. Он подал иск к властям на 62 миллиарда.

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