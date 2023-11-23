Приметы и поверья на День Феодота Студника 24 ноября 2023 года Александр РезниченкоДавние народные поверья и приметы на эту пятницу, 24 ноября 2023 года подскажут гражданам РФ, что обязательно нужно делать, чтобы не нарушить церковные традиции.
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