Приметы и поверья на День Феодота Студника 24 ноября 2023 года Александр РезниченкоДавние народные поверья и приметы на эту пятницу, 24 ноября 2023 года подскажут гражданам РФ, что обязательно нужно делать, чтобы не нарушить церковные традиции.