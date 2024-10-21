Япония запросила закупку ракет RIM-116 RAM Block 2B

Пуск лёгкой зенитной управляемой ракеты RIM-116 RAM (с) фото ВМС США. Американские власти разрешили правительству Японии закупить более двух сотен морских зенитных управляемых ракет RIM-116 Rolling Airframe Block 2B.
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