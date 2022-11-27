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ВСУ обстреливают центр Донецка натовскими снарядами

ВСУ обстреливают центр Донецка натовскими снарядами

Вооруженные силы Украины обстреливают центральные районы Донецка, сообщают военные корреспонденты. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что по Киевскому и Ворошиловскому районам украинские боевики выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 мм.

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