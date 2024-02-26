Симоньян призвала россиян стать «немножко ленинградцами» во время СВО

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила о помощи фронту жителей блокадного Ленинграда и призвала сограждан стать «немножко ленинградцами» во время специальной военной операции (СВО) на Украине.