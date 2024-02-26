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Симоньян призвала россиян стать «немножко ленинградцами» во время СВО

Симоньян призвала россиян стать «немножко ленинградцами» во время СВО

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила о помощи фронту жителей блокадного Ленинграда и призвала сограждан стать «немножко ленинградцами» во время специальной военной операции (СВО) на Украине.

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