Снова мал золотник: нефтяники просят о послаблениях при разработке малых месторождений

Нефтяники подготовили предложения по мерам налогового стимулирования разработки малых месторождений. Бизнес предлагает предоставить право перехода на налог на дополнительный доход (НДД) участкам недр с начальными извлекаемыми запасами менее 5 млн т, а также убрать ограничения по «исторической» степени выработанности.
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