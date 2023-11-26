Снова мал золотник: нефтяники просят о послаблениях при разработке малых месторождений

Нефтяники подготовили предложения по мерам налогового стимулирования разработки малых месторождений. Бизнес предлагает предоставить право перехода на налог на дополнительный доход (НДД) участкам недр с начальными извлекаемыми запасами менее 5 млн т, а также убрать ограничения по «исторической» степени выработанности.