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Закон, порядок, государство

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Расчеты ЗРК «Оса-АКМ» группировки войск «Восток» успешно борются с малоразмерными целями противника на Южно-Донецком направлении СВО

Расчеты ЗРК «Оса-АКМ» группировки войск «Восток» успешно борются с малоразмерными целями противника на Южно-Донецком направлении СВО

Расчеты ЗРК «Оса-АКМ» прикрывают от ударов с воздуха, как военные объекты, так и мирные города на территории Донецкой народной республики.

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