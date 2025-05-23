Создатель iPhone назвал ИИ-смартфоны ужасными

Экс-главный дизайнер Apple Джонни Айв назвал ИИ-гаджеты ужасными Бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв назвал гаджеты с искусственным интеллектом (ИИ), которые должны были заменить смартфоны, ужасными.
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