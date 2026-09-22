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Татар-информ

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В Казани подвели итоги «Татар.Бу Хакатона» имени профессора Бухараева

В Казани подвели итоги «Татар.Бу Хакатона» имени профессора Бухараева

В Казани 20 сентября подвели итоги «Татар.Бу Хакатона» – ежегодного соревнования по созданию IT-решений для татарского языка и культуры.

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