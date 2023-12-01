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Пегула о тех, кто сомневается в ней из-за ее богатой семьи: «Люди, которым по каким-то причинам я просто не нравлюсь, всегда будут так говорить»

– Ваши родители владеют клубами «Баффало Биллс» и «Баффало Сейбрз». Не первый год люди задаются вопросом, может ли у человека из такой семьи быть мотивация стать успешной профессиональной теннисисткой.

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