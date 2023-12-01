Пегула о тех, кто сомневается в ней из-за ее богатой семьи: «Люди, которым по каким-то причинам я просто не нравлюсь, всегда будут так говорить»

– Ваши родители владеют клубами «Баффало Биллс» и «Баффало Сейбрз». Не первый год люди задаются вопросом, может ли у человека из такой семьи быть мотивация стать успешной профессиональной теннисисткой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Фабиан Бальбуэна: «Москва – очень красивый город, который людям нужно увидеть. Прекрасные виды, отличные парки»
- Роналду и Кейн забивают, матч Кучерова с 6 очками, свежий перл Медведева, игроку «Ниццы» грозит до года тюрьмы, Хави предложил разделить матчи клубов и сборных в сезоне и другие новости
- Изидор про стереотипы о России: «Из Франции кажется, что это очень холодная страна, где все ходят угрюмые. Но не так уж холодно, и люди замечательные»
Свежие комментарии