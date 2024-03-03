Какие мифы о фараонах развеяли открытые недавно подробности жестокой гибели Секененра Таа II В тени древнего храма Мединет-Абу величие египетских фараонов запечатлено в камне, изображая их грозными завоевателями и бесстрашными воинами.
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