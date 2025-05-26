В Тюменскую область из украинского плена вернулся еще один военнослужащий

Десятый житель Тюменской области освобожден из украинского плена и возвращается домой. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских.
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