Трамп и новый премьер-министр Британии: в чем обещает помощь

Президент США прокомментировал телефонный разговор с новым премьер-министром Британии Энди Бернэмом. Разговор Трамп назвал очень хорошим.
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