Мэр Омска Сергей Шелест объяснил отказ вешать доску погибшему бойцу СВО в школе

Директор омской школы отказала сослуживцам погибшего в СВО в установке памятной доски.Жители Омска обратились к мэру города с видеообращением, в котором отметили, что директор школы №87 отказала в установки памятной доски погибшему в СВО на фасаде школы.
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