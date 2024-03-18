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«За успешное выступление в Сан-Ремо!»: как журналист «МК» подыгрывал Ширвиндту

«За успешное выступление в Сан-Ремо!»: как журналист «МК» подыгрывал Ширвиндту

18 марта в Москве попрощались с Александром Ширвиндтом. В этот печальный день корреспонденту «МК» вспомнились события более чем 40-летней давности, когда ему довелось на съемочной площадке подыгрывать — в буквальном смысле слова — этому замечательному артисту.

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