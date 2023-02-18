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FT: Белый дом проведет в Вашингтоне секретные переговоры с главой МИД Тайваня

Белый дом проведет секретные переговоры с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву и советником по национальной безопасности Веллингтоном Ку в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

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