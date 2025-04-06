Эксперт по ЖКХ рассказал о мошеннической схеме с «задолженностью» по квартплате

Когда в почтовом ящике оказывается квитанция с пугающей надписью о задолженности за коммунальные услуги, не стоит торопиться переводить деньги — особенно по неизвестному QR-коду, заявил RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
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