Эксперт по ЖКХ рассказал о мошеннической схеме с «задолженностью» по квартплате

Когда в почтовом ящике оказывается квитанция с пугающей надписью о задолженности за коммунальные услуги, не стоит торопиться переводить деньги — особенно по неизвестному QR-коду, заявил RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.