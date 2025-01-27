Команда Трампа обрывает все каналы коммуникаций Киева

Наталья Волкова Не совсем понятно. Это жест доброй воли в пользу России или какой то камень за пазухой. Не очень то верится во все это. Известно одно- где Америка- там войны

Елена Филиппова Думается, что Трамп хочет отомстить всей нынешней хохляцкой власти за то, как они над ним насмехались и, конечно, за воровство американских денежек. Он уже понял, что надо отмежеваться от "великих укров", как можно скорее.