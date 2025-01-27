Трамп официально приостанавливает военную помощь Зеленскому. CNN Look at the picture: Trump officially suspends military aid to Zelensky.
Команда Трампа обрывает все каналы коммуникаций Киева
Комментарии
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Наталья Волкова
Не совсем понятно. Это жест доброй воли в пользу России или какой то камень за пазухой. Не очень то верится во все это. Известно одно- где Америка- там войны
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16 час.
Елена Филиппова
Думается, что Трамп хочет отомстить всей нынешней хохляцкой власти за то, как они над ним насмехались и, конечно, за воровство американских денежек. Он уже понял, что надо отмежеваться от "великих укров", как можно скорее.
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14 час.
Виктор Шилин
Трамп - Пиндобол Великий ! И хохлам поможет и нам нагадит. Пендос.
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12 час.
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