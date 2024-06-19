Ростовские медики достали из пациентов фломастеры, мышь и монеты

Минздрав показал целую коллекцию предметов, которые проглатывали дончане разных возрастов.Медики из городской клинической больницы №20 за последние десять лет провели множество процедур по извлечению из организмов пациентов самых разных инородных предметов.
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