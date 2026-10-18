Царьград Коллаж Царьграда Военно-политический аналитик Яков Кедми вынес неутешительный вердикт будущему Армении, заявив, что республика стала заложником собственной недальновидной политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не пустили без оч...
- Не пустили без оч...
- Почему у них полу...
Самый хороший вариант на мой взгляд, если Армения присоединится к Ирану... В Иране и так очень много армян, будет больше . И нам соседство с Ираном по суше лишним не будет.
Ничему армян история не учит! Осенью 2020 г. С ТРЕСКОМ войну Азербайджану продули, зря пронадеявшись на Запад. А РОВНО ЗА СТО ЛЕТ ДО ТОГО, осенью 1920 г., совершенно по той же причине потеряли Карс с прилегающими территориями! До смешного доходит (если бы не было так грустно): потеря Нагорного Карабаха в 2023 году - опять СЕНТЯБРЬ - как в 1920 и 2020 годах! Да и причины те же! "Мышки плакали, кололись, НО ПРОДОЛЖАЛИ ГРЫЗТЬ КАКТУС"! Самое ОБИДНОЕ, что речь идёт не как в случае с русофобской ВЕРХУШКОЙ Украины, а о ВСЁМ НАСЕЛЕНИИ Армении, уже после проигрыша 2020 года УПОРНО ВЫБИРАЮЩЕГО ТОГО ЖЕ, ПРОДУВАЮЩЕГО ВОЙНЫ Пашиняна... Мало того - и сейчас хотят от России дистанцироваться - опять-таки надеясь на западную помощь! "Помогут" они, ну-ну...А ЕДИНСТВЕННУЮ, кто их ПОСТОЯННО выручает - Россию - САМИ отталкивают! Как не могут понять: ну потеряет Россия военную базу - плохо, конечно, но НЕ СМЕРТЕЛЬНО - а армяне же не только Карабах, но вообще ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПОТЕРЯЮТ !!!
Давно надо было менять руководство страны, теперь только расхлебывать то , что получили
надо армянам бояться не Баку- а Анкары- Эрдоган планирует оттяпать у Грузии часть территории но при данном раскладе и вся Армения станет для него лакомым кусочком- а армян вырежут в течение одной недели-вот кого следует Еревану бояться как огня(к тому же именно Турция является Европейской страной)!