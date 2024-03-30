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Куда бил "Циркон"? Цели раскрыты - поражены все

Куда бил "Циркон"? Цели раскрыты - поражены все

В Минобороны России раскрыли детали ударов по "стране У", проводимых в период с 23 по 30 марта.С 23 по 30 марта ВС России провели серию атак, включая один массированный и 57 групповых ударов, с применением высокоточного оружия большой дальности.

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