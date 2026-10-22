Приморский районный суд вынес приговор 33-летнему мужчине. Инцидент произошел 19 июля на остановке общественного транспорта, суд также взыскал 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.
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