Тихий об иностранных тренерах: «Когда приезжает один, второй, третий – и ничего не меняется, лучше своим дали бы шанс. Так и с игроками»

«Это не мне решать, но чисто любительское мнение: та же ситуация, что и с футболистами. Если это действительно высококвалифицированный специалист с опытом работы на европейском уровне, как Дик Адвокат, Гус Хиддинк, Роберто Манчини, то да.
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