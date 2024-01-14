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Царьград

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В Большом театре - новый "Борис Годунов". Какую из версий услышит зритель?

В Большом театре - новый "Борис Годунов". Какую из версий услышит зритель?

В Большом театре - новая постановка классической оперы "Борис Годунов". Какую из версий произведения Мусоргского зритель услышит на этот раз?Царьград продолжает рассказывать о предстоящей большой премьере в Большом театре России - 6 февраля на прославленной сцене состоится премьера оперы Мусоргского "Борис Годунов" в постановке Краснодарского музыкального театра.

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