Вэнс допустил новые санкции и отправку американских войск на Украину

США не исключают введение новых антироссийских санкции и отправку своих военнослужащих на Украину, если Москва якобы «не согласится на мирное соглашение, которое гарантирует Киеву долгосрочную независимость».
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