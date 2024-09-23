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Царьград

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Клебо о пропаже российской конкуренции: "Лыжный спорт обеднел без них"

Клебо о пропаже российской конкуренции: "Лыжный спорт обеднел без них"

Йоханнес Клебо, пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, выразил сожаление по поводу отсутствия российских спортсменов на турнирах.

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