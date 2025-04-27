Новосибирские дачники вспомнили самые странные приметы для урожая

Газета «Кулундинская новь» вспомнила хитрости бывалых огородников из Чистоозерного района. Как утверждают респонденты издания, для хорошего урожая потребуется 4 осиновых кола, соль, южный ветер и скорлупа пасхальных яиц.
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