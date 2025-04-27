Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Зайко
    Эту чушь не хочется даже слушать и комментировать 😅Новосибирские дач...
  • Grigorij Smoljakov
    Главное участие.это шоуЖенщина-космонавт...
  • demyr150648
    Вы смеетесь? Это когда переэкзаменовка что-то восстанавливала? Если чел. не хочет учиться, а тем более и не понимает,...Студенты СГУПС пе...

Новосибирские дачники вспомнили самые странные приметы для урожая

Новосибирские дачники вспомнили самые странные приметы для урожая

Газета «Кулундинская новь» вспомнила хитрости бывалых огородников из Чистоозерного района. Как утверждают респонденты издания, для хорошего урожая потребуется 4 осиновых кола, соль, южный ветер и скорлупа пасхальных яиц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЗЗ
Зоя Зайко
Эту чушь не хочется даже слушать и комментировать 😅
Ответить
17 час.
наверх